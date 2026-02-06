FUCHS Aktie

FUCHS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

Performance unter der Lupe 06.02.2026 10:04:18

MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen FUCHS SE VZ-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden FUCHS SE VZ-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das FUCHS SE VZ-Papier 48,68 EUR wert. Bei einem FUCHS SE VZ-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,542 FUCHS SE VZ-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 37,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 776,09 EUR wert. Mit einer Performance von -22,39 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte FUCHS SE VZ einen Börsenwert von 4,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

03.02.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

FUCHS SE VZ 37,96 0,58% FUCHS SE VZ

