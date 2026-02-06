FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Performance unter der Lupe
|
06.02.2026 10:04:18
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden FUCHS SE VZ-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das FUCHS SE VZ-Papier 48,68 EUR wert. Bei einem FUCHS SE VZ-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,542 FUCHS SE VZ-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 37,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 776,09 EUR wert. Mit einer Performance von -22,39 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte FUCHS SE VZ einen Börsenwert von 4,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
Analysen zu FUCHS SE VZ
|03.02.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.

Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|37,96
|0,58%
