MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die FUCHS SE VZ-Aktie Anlegern gebracht.

Am 12.06.2025 wurde die FUCHS SE VZ-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 48,88 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20,458 FUCHS SE VZ-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 789,69 EUR, da sich der Wert einer FUCHS SE VZ-Aktie am 11.06.2026 auf 38,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,03 Prozent verringert.

FUCHS SE VZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,64 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at