MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen FUCHS SE VZ-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das FUCHS SE VZ-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die FUCHS SE VZ-Aktie bei 39,16 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,554 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 87,14 EUR, da sich der Wert einer FUCHS SE VZ-Aktie am 12.03.2026 auf 34,12 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 87,14 EUR, was einer negativen Performance von 12,86 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von FUCHS SE VZ belief sich jüngst auf 4,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

