FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|FUCHS SE VZ-Investition
|
03.04.2026 10:03:38
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das FUCHS SE VZ-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die FUCHS SE VZ-Anteile bei 41,42 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,414 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.04.2026 88,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,46 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 11,97 Prozent vermindert.
FUCHS SE VZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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