FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Frühes Investment
|
17.04.2026 10:03:58
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das FUCHS SE VZ-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das FUCHS SE VZ-Papier an diesem Tag 41,52 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 240,848 FUCHS SE VZ-Aktien. Die gehaltenen FUCHS SE VZ-Anteile wären am 16.04.2026 9 161,85 EUR wert, da der Schlussstand 38,04 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 8,38 Prozent verkleinert.
Alle FUCHS SE VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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