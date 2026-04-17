MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die FUCHS SE VZ-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das FUCHS SE VZ-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das FUCHS SE VZ-Papier an diesem Tag 41,52 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 240,848 FUCHS SE VZ-Aktien. Die gehaltenen FUCHS SE VZ-Anteile wären am 16.04.2026 9 161,85 EUR wert, da der Schlussstand 38,04 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 8,38 Prozent verkleinert.

Alle FUCHS SE VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at