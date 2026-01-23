MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die FUCHS SE VZ-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden FUCHS SE VZ-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 41,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 241,546 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 178,74 EUR, da sich der Wert einer FUCHS SE VZ-Aktie am 22.01.2026 auf 38,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,21 Prozent.

FUCHS SE VZ wurde am Markt mit 4,49 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at