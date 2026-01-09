FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Frühe Investition
|
09.01.2026 10:05:10
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem FUCHS SE VZ-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die FUCHS SE VZ-Aktie bei 45,68 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 2,189 FUCHS SE VZ-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen FUCHS SE VZ-Papiere wären am 08.01.2026 82,75 EUR wert, da der Schlussstand 37,80 EUR betrug. Damit wäre die Investition 17,25 Prozent weniger wert.
Der FUCHS SE VZ-Wert an der Börse wurde auf 4,42 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
