FUCHS Aktie

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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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Profitabler FUCHS SE VZ-Einstieg? 28.08.2026 10:03:39

MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die FUCHS SE VZ-Aktie Anlegern gebracht.

Das FUCHS SE VZ-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 40,75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,454 FUCHS SE VZ-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,24 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Anteils am 27.08.2026 auf 39,62 EUR belief. Mit einer Performance von -2,76 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von FUCHS SE VZ betrug jüngst 4,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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