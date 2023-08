MDAX-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in GEA eingebracht

Vor Jahren in GEA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der GEA-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,41 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,746 GEA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2023 103,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,82 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 3,87 Prozent.

Am Markt war GEA jüngst 6,52 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at