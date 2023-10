MDAX-Titel Gerresheimer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gerresheimer von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Gerresheimer-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Gerresheimer-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 61,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Gerresheimer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,639 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.10.2023 143,11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 87,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +43,11 Prozent.

Gerresheimer wurde am Markt mit 3,29 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des Gerresheimer-Anteils fand am 11.06.2007 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Gerresheimer-Anteils belief sich damals auf 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at