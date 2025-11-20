MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: Hätte sich eine HELLA GmbH-Anlage von vor 3 Jahren gelohnt?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HELLA GmbH-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das HELLA GmbH-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das HELLA GmbH-Papier bei 79,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 12,547 HELLA GmbH-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 002,51 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Anteils am 19.11.2025 auf 79,90 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,25 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete HELLA GmbH eine Marktkapitalisierung von 8,77 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Papiere an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HELLA GmbH-Anteils auf 27,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

