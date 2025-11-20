HELLA Aktie

HELLA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukrative HELLA GmbH-Anlage? 20.11.2025 10:04:01

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: Hätte sich eine HELLA GmbH-Anlage von vor 3 Jahren gelohnt?

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: Hätte sich eine HELLA GmbH-Anlage von vor 3 Jahren gelohnt?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HELLA GmbH-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das HELLA GmbH-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das HELLA GmbH-Papier bei 79,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 12,547 HELLA GmbH-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 002,51 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Anteils am 19.11.2025 auf 79,90 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,25 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete HELLA GmbH eine Marktkapitalisierung von 8,77 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Papiere an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HELLA GmbH-Anteils auf 27,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Hella

Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaAmehr Nachrichten