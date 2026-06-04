HELLA Aktie

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WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

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Hochrechnung 04.06.2026 10:04:00

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: Hätte sich eine Investition in HELLA GmbH von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: Hätte sich eine Investition in HELLA GmbH von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HELLA GmbH-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der HELLA GmbH-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 72,80 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,736 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 005,49 EUR, da sich der Wert einer HELLA GmbH-Aktie am 03.06.2026 auf 73,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 0,55 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete HELLA GmbH eine Marktkapitalisierung von 8,16 Mrd. Euro. Das HELLA GmbH-Papier wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hella

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