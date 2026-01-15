MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades HELLA GmbH-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren HELLA GmbH-Anteile 80,15 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 124,766 HELLA GmbH-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 218,34 EUR, da sich der Wert einer HELLA GmbH-Aktie am 14.01.2026 auf 81,90 EUR belief. Mit einer Performance von +2,18 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von HELLA GmbH belief sich jüngst auf 9,31 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Den ersten Handelstag begann der HELLA GmbH-Anteilsschein bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at