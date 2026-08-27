HELLA Aktie

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WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

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Frühes Investment 27.08.2026 10:03:21

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HELLA GmbH-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der HELLA GmbH-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die HELLA GmbH-Aktie letztlich bei 64,70 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 15,456 HELLA GmbH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 083,46 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 8,35 Prozent vermehrt.

HELLA GmbH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,86 Mrd. Euro. Das HELLA GmbH-Papier wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HELLA GmbH-Papiers auf 27,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hella

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