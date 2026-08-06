MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HELLA GmbH-Aktie Anlegern gebracht.

HELLA GmbH-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 60,46 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das HELLA GmbH-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,540 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 71,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 177,64 EUR wert. Mit einer Performance von +17,76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von HELLA GmbH belief sich zuletzt auf 7,89 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der HELLA GmbH-Aktie fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HELLA GmbH-Anteils auf 27,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at