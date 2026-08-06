HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|Profitable HELLA GmbH-Anlage?
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06.08.2026 10:03:55
MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen
HELLA GmbH-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 60,46 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das HELLA GmbH-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,540 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 71,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 177,64 EUR wert. Mit einer Performance von +17,76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von HELLA GmbH belief sich zuletzt auf 7,89 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der HELLA GmbH-Aktie fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HELLA GmbH-Anteils auf 27,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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