MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HELLA GmbH-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden HELLA GmbH-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die HELLA GmbH-Aktie letztlich bei 53,00 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investierten, hätten nun 1,887 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 81,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,77 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,77 Prozent gesteigert.

Am Markt war HELLA GmbH jüngst 9,06 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at