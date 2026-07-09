MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in HELLA GmbH-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 09.07.2021 wurde die HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die HELLA GmbH-Aktie bei 58,64 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,705 HELLA GmbH-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HELLA GmbH-Papiers auf 70,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,71 EUR wert. Damit wäre die Investition um 19,71 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von HELLA GmbH bezifferte sich zuletzt auf 7,92 Mrd. Euro. Das HELLA GmbH-IPO fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des HELLA GmbH-Papiers bei 27,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at