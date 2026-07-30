HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|Rentable HELLA GmbH-Investition?
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30.07.2026 10:03:24
MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Anlage in HELLA GmbH von vor 3 Jahren eingefahren
Am 30.07.2023 wurden HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 72,00 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,389 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,58 EUR, da sich der Wert einer HELLA GmbH-Aktie am 29.07.2026 auf 71,70 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -0,42 Prozent.
Insgesamt war HELLA GmbH zuletzt 7,97 Mrd. Euro wert. Am 11.11.2014 wagte die HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines HELLA GmbH-Anteils lag damals bei 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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