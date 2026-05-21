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WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

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Rentable HELLA GmbH-Anlage? 21.05.2026 10:03:40

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HELLA GmbH-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem HELLA GmbH-Papier statt. Der Schlusskurs des HELLA GmbH-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,17 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 301,523 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des HELLA GmbH-Papiers auf 70,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 377,96 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 113,78 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von HELLA GmbH belief sich jüngst auf 7,93 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der HELLA GmbH-Aktie fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines HELLA GmbH-Anteils bei 27,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hella

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