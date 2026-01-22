HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|HELLA GmbH-Investment
|
22.01.2026 10:03:51
MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HELLA GmbH-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das HELLA GmbH-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das HELLA GmbH-Papier an diesem Tag 51,20 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das HELLA GmbH-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,953 HELLA GmbH-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.01.2026 gerechnet (78,90 EUR), wäre die Investition nun 154,10 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 54,10 Prozent vermehrt.
Insgesamt war HELLA GmbH zuletzt 8,62 Mrd. Euro wert. Das HELLA GmbH-Papier wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die HELLA GmbH-Aktie bei 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA
|
20.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
|
20.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
15.01.26
|MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.01.26
|MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
01.01.26
|MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.12.25
|MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.12.25
|XETRA-Handel MDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA
|20.01.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|80,80
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.