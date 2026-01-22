HELLA Aktie

HELLA GmbH-Investment 22.01.2026 10:03:51

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HELLA GmbH-Investment von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HELLA GmbH-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in HELLA GmbH eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das HELLA GmbH-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das HELLA GmbH-Papier an diesem Tag 51,20 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das HELLA GmbH-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,953 HELLA GmbH-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.01.2026 gerechnet (78,90 EUR), wäre die Investition nun 154,10 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 54,10 Prozent vermehrt.

Insgesamt war HELLA GmbH zuletzt 8,62 Mrd. Euro wert. Das HELLA GmbH-Papier wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die HELLA GmbH-Aktie bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

20.01.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
10.11.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
28.07.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
27.06.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
