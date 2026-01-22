MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HELLA GmbH-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das HELLA GmbH-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das HELLA GmbH-Papier an diesem Tag 51,20 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das HELLA GmbH-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,953 HELLA GmbH-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.01.2026 gerechnet (78,90 EUR), wäre die Investition nun 154,10 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 54,10 Prozent vermehrt.

Insgesamt war HELLA GmbH zuletzt 8,62 Mrd. Euro wert. Das HELLA GmbH-Papier wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die HELLA GmbH-Aktie bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at