MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HELLA GmbH-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit HELLA GmbH-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 50,60 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 19,763 HELLA GmbH-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.02.2026 gerechnet (83,70 EUR), wäre das Investment nun 1 654,15 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 65,42 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete HELLA GmbH eine Marktkapitalisierung von 9,28 Mrd. Euro. Die HELLA GmbH-Aktie ging am 11.11.2014 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der HELLA GmbH-Aktie lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at