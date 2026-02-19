HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|Rentable HELLA GmbH-Anlage?
|
19.02.2026 10:03:24
MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit HELLA GmbH-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 50,60 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 19,763 HELLA GmbH-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.02.2026 gerechnet (83,70 EUR), wäre das Investment nun 1 654,15 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 65,42 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete HELLA GmbH eine Marktkapitalisierung von 9,28 Mrd. Euro. Die HELLA GmbH-Aktie ging am 11.11.2014 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der HELLA GmbH-Aktie lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
