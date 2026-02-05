HELLA Aktie

Profitable HELLA GmbH-Anlage? 05.02.2026 10:03:18

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in HELLA GmbH eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

HELLA GmbH-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 87,30 EUR wert. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 114,548 HELLA GmbH-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.02.2026 9 725,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 84,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,75 Prozent verringert.

HELLA GmbH wurde am Markt mit 9,20 Mrd. Euro bewertet. Die HELLA GmbH-Aktie wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der HELLA GmbH-Aktie lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

