MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor einem Jahr eingebracht

Am 23.07.2025 wurde die HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 87,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 113,895 HELLA GmbH-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.07.2026 auf 72,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 223,23 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 17,77 Prozent.

Alle HELLA GmbH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,96 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des HELLA GmbH-Anteils fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HELLA GmbH-Papiers auf 27,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at