HELLA Aktie

HELLA ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes HELLA GmbH-Investment? 12.11.2026 10:03:23

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die HELLA GmbH-Aktie gebracht.

Am 12.11.2025 wurden HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren HELLA GmbH-Anteile an diesem Tag 80,80 EUR wert. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,238 HELLA GmbH-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der HELLA GmbH-Aktie auf 66,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,07 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von HELLA GmbH bezifferte sich zuletzt auf 7,32 Mrd. Euro. HELLA GmbH-Anteile wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers belief sich damals auf 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Hella

Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA

mehr Analysen
02.11.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
01.07.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HELLA GmbH & Co. KGaA 66,00 1,23% HELLA GmbH & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen