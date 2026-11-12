MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die HELLA GmbH-Aktie gebracht.

Am 12.11.2025 wurden HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren HELLA GmbH-Anteile an diesem Tag 80,80 EUR wert. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,238 HELLA GmbH-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der HELLA GmbH-Aktie auf 66,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,07 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von HELLA GmbH bezifferte sich zuletzt auf 7,32 Mrd. Euro. HELLA GmbH-Anteile wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers belief sich damals auf 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at