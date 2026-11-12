HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|Lohnendes HELLA GmbH-Investment?
|
12.11.2026 10:03:23
MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 12.11.2025 wurden HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren HELLA GmbH-Anteile an diesem Tag 80,80 EUR wert. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,238 HELLA GmbH-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der HELLA GmbH-Aktie auf 66,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,07 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von HELLA GmbH bezifferte sich zuletzt auf 7,32 Mrd. Euro. HELLA GmbH-Anteile wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers belief sich damals auf 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
05.11.26
|MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
02.11.26
|ROUNDUP: China belastet Autozulieferer Forvia - Hella hält Umsatz stabil (dpa-AFX)
Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA
|02.11.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|66,00
|1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.