HELLA Aktie

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WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

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HELLA GmbH-Anlage unter der Lupe 22.10.2026 10:03:22

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 3 Jahren bedeutet

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HELLA GmbH-Aktie Investoren gebracht.

Am 22.10.2023 wurde das HELLA GmbH-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die HELLA GmbH-Aktie bei 72,20 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,385 HELLA GmbH-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.10.2026 96,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,00 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 3,05 Prozent.

HELLA GmbH war somit zuletzt am Markt 7,84 Mrd. Euro wert. Das HELLA GmbH-IPO fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers belief sich damals auf 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hella

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