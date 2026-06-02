HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|HOCHTIEF-Anlage
|
02.06.2026 10:04:20
MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 116,15 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,861 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des HOCHTIEF-Papiers auf 479,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 412,91 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 312,91 Prozent erhöht.
HOCHTIEF erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
28.05.26
|HOCHTIEF-Aktie könnte in DAX aufsteigen - Lufthansa zweiter Kandidat (dpa-AFX)
|
27.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
26.05.26
|MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.05.26
|Börse Frankfurt: MDAX legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
21.05.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
21.05.26