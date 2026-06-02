HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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HOCHTIEF-Anlage 02.06.2026 10:04:20

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HOCHTIEF-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 116,15 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,861 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des HOCHTIEF-Papiers auf 479,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 412,91 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 312,91 Prozent erhöht.

HOCHTIEF erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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