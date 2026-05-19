MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen HOCHTIEF-Investment verdienen können.

Am 19.05.2023 wurde das HOCHTIEF-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der HOCHTIEF-Aktie betrug an diesem Tag 76,05 EUR. Bei einem HOCHTIEF-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,149 HOCHTIEF-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.05.2026 6 411,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 487,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 541,16 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von HOCHTIEF bezifferte sich zuletzt auf 38,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at