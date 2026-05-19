HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Rentables HOCHTIEF-Investment?
|
19.05.2026 10:04:09
MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 19.05.2023 wurde das HOCHTIEF-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der HOCHTIEF-Aktie betrug an diesem Tag 76,05 EUR. Bei einem HOCHTIEF-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,149 HOCHTIEF-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.05.2026 6 411,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 487,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 541,16 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von HOCHTIEF bezifferte sich zuletzt auf 38,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
15:58
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
18.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.05.26
|XETRA-Handel: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt am Mittwochnachmittag (finanzen.at)