MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in HOCHTIEF-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit HOCHTIEF-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das HOCHTIEF-Papier an diesem Tag 58,94 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HOCHTIEF-Aktie investiert, befänden sich nun 1,697 HOCHTIEF-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (363,40 EUR), wäre das Investment nun 616,56 EUR wert. Mit einer Performance von +516,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von HOCHTIEF bezifferte sich zuletzt auf 27,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at