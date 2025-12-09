MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen HOCHTIEF-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde die HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die HOCHTIEF-Aktie an diesem Tag bei 79,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,263 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.12.2025 auf 321,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 406,32 EUR wert. Mit einer Performance von +306,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von HOCHTIEF bezifferte sich zuletzt auf 23,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at