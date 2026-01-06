HOCHTIEF Aktie
MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das HOCHTIEF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 81,75 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HOCHTIEF-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,223 HOCHTIEF-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 428,87 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Papiers am 05.01.2026 auf 350,60 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 328,87 Prozent.
HOCHTIEF wurde am Markt mit 25,46 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
