MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in HOCHTIEF-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden HOCHTIEF-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 164,10 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HOCHTIEF-Aktie investiert, befänden sich nun 6,094 HOCHTIEF-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (494,20 EUR), wäre die Investition nun 3 011,58 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 201,16 Prozent.

Alle HOCHTIEF-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at