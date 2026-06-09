HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Langfristige Investition
|
09.06.2026 10:04:08
MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden HOCHTIEF-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 164,10 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HOCHTIEF-Aktie investiert, befänden sich nun 6,094 HOCHTIEF-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (494,20 EUR), wäre die Investition nun 3 011,58 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 201,16 Prozent.
Alle HOCHTIEF-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: HOCHTIEF
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