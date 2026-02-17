HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|HOCHTIEF-Performance im Blick
|
17.02.2026 10:11:40
MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HOCHTIEF-Papier bei 151,70 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investierten, hätten nun 0,659 Anteile im Besitz. Die gehaltenen HOCHTIEF-Anteile wären am 16.02.2026 257,75 EUR wert, da der Schlussstand 391,00 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 157,75 Prozent angewachsen.
HOCHTIEF wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,87 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Analysen zu HOCHTIEF AG
|16.02.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
