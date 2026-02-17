HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
HOCHTIEF-Performance im Blick 17.02.2026 10:11:40

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HOCHTIEF-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HOCHTIEF-Papier bei 151,70 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investierten, hätten nun 0,659 Anteile im Besitz. Die gehaltenen HOCHTIEF-Anteile wären am 16.02.2026 257,75 EUR wert, da der Schlussstand 391,00 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 157,75 Prozent angewachsen.

HOCHTIEF wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,87 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

mehr Nachrichten

Analysen zu HOCHTIEF AG

mehr Analysen
16.02.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!