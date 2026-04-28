HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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Hochrechnung 28.04.2026 10:03:39

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in HOCHTIEF-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.04.2021 wurde das HOCHTIEF-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 77,44 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investierten, hätten nun 12,913 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 27.04.2026 auf 459,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 927,17 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 5 927,17 EUR entspricht einer Performance von +492,72 Prozent.

Der Börsenwert von HOCHTIEF belief sich zuletzt auf 34,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

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