HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Lukrative HOCHTIEF-Anlage?
|
12.05.2026 10:04:15
MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 12.05.2025 wurde das HOCHTIEF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die HOCHTIEF-Aktie an diesem Tag bei 159,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,629 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 340,57 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Anteils am 11.05.2026 auf 541,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +240,57 Prozent.
Insgesamt war HOCHTIEF zuletzt 41,31 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
17:58
|XETRA-Handel: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|MDAX aktuell: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: MDAX steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
08:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 494 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
12.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu HOCHTIEF AG
|07:22
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HOCHTIEF AG
|515,00
|2,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.