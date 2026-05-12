Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative HOCHTIEF-Anlage? 12.05.2026 10:04:15

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren HOCHTIEF-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.05.2025 wurde das HOCHTIEF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die HOCHTIEF-Aktie an diesem Tag bei 159,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,629 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 340,57 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Anteils am 11.05.2026 auf 541,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +240,57 Prozent.

Insgesamt war HOCHTIEF zuletzt 41,31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

mehr Nachrichten

Analysen zu HOCHTIEF AG

mehr Analysen
07:22 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
12.05.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
11.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
07.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HOCHTIEF AG 515,00 2,79% HOCHTIEF AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen