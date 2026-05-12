MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 12.05.2025 wurde das HOCHTIEF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die HOCHTIEF-Aktie an diesem Tag bei 159,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,629 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 340,57 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Anteils am 11.05.2026 auf 541,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +240,57 Prozent.

Insgesamt war HOCHTIEF zuletzt 41,31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at