MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in HOCHTIEF-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die HOCHTIEF-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 176,40 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,669 Anteilen. Die gehaltenen HOCHTIEF-Aktien wären am 16.03.2026 2 227,89 EUR wert, da der Schlussstand 393,00 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 122,79 Prozent angewachsen.

HOCHTIEF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at