MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen HOCHTIEF-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das HOCHTIEF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die HOCHTIEF-Anteile bei 80,50 EUR. Bei einem HOCHTIEF-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 124,224 HOCHTIEF-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen HOCHTIEF-Aktien wären am 15.06.2026 61 515,53 EUR wert, da der Schlussstand 495,20 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 515,16 Prozent.

HOCHTIEF erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at