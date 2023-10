MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF verloren

Am 17.10.2018 wurde die HOCHTIEF-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 134,20 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HOCHTIEF-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,452 HOCHTIEF-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2023 gerechnet (94,50 EUR), wäre die Investition nun 704,17 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 29,58 Prozent gleich.

HOCHTIEF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

