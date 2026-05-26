HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
HOCHTIEF-Investition im Blick 26.05.2026 10:03:47

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen HOCHTIEF-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit HOCHTIEF-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 69,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 144,886 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 484,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70 153,58 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 601,54 Prozent.

HOCHTIEF erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

mehr Nachrichten