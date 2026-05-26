MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen HOCHTIEF-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit HOCHTIEF-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 69,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 144,886 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 484,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70 153,58 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 601,54 Prozent.

HOCHTIEF erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at