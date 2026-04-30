MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: Über diese Dividende können sich HOCHTIEF-Aktionäre freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Wert HOCHTIEF am 29.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 6,60 EUR. Damit wurde die HOCHTIEF-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 26,20 Prozent aufgestockt. Somit schüttet HOCHTIEF insgesamt 508,94 Mio. EUR an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 32,02 Prozent.

HOCHTIEF- Ausschüttungsrendite im Blick

Via XETRA beendete der HOCHTIEF-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 449,20 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von HOCHTIEF wird der HOCHTIEF-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der HOCHTIEF-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Auszahlung der Dividende an die HOCHTIEF-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 1,96 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 4,03 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der HOCHTIEF-Kurs via XETRA 502,55 Prozent erhöht. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 516,47 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (Bilfinger SE) schneidet HOCHTIEF im Jahr 2025 als Spitzen-Dividenden-Aktie ab. Bei der Dividendenrendite ernüchtert die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Während HOCHTIEF im Peergroup-Vergleich mit 508,94 Mio. EUR die stärkste Dividenden-Aktie darstellt, kann Bilfinger SE mit der höchsten Dividendenrendite von 5,60 Prozent punkten.

Dividendenaussichten von HOCHTIEF

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 8,46 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,94 Prozent nachlassen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie HOCHTIEF

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens HOCHTIEF steht aktuell bei 33,678 Mrd. EUR. HOCHTIEF weist aktuell ein KGV von 28,10 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von HOCHTIEF auf 38,236 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 11,99 EUR aus.

Redaktion finanzen.at