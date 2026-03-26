HUGO BOSS Aktie

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WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

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Langfristige Investition 26.03.2026 10:03:29

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: Hätte sich ein HUGO BOSS-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: Hätte sich ein HUGO BOSS-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Bei einem frühen HUGO BOSS-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das HUGO BOSS-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,48 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HUGO BOSS-Aktie investiert, befänden sich nun 274,123 HUGO BOSS-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 043,86 EUR, da sich der Wert einer HUGO BOSS-Aktie am 25.03.2026 auf 36,64 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,44 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von HUGO BOSS belief sich zuletzt auf 2,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com

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