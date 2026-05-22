MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: HUGO BOSS kürzt Dividende

Im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Papier HUGO BOSS am 21.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,04 EUR je Aktie beschlossen. So dezimierte sich die HUGO BOSS-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 97,14 Prozent. Somit vergütet HUGO BOSS die Aktionäre insgesamt mit 96,62 Mio. EUR. Damit wurde die HUGO BOSS-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,70 Prozent erhöht.

HUGO BOSS-Qualitätsdividendenrendite

Letztlich notierte die HUGO BOSS-Aktie am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 35,98 EUR. Am 22.05.2026 wird der HUGO BOSS-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem HUGO BOSS-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Der HUGO BOSS-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,11 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,13 Prozent.

Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Kurs von HUGO BOSS via XETRA 46,59 Prozent an Wert verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -38,81 Prozent noch immer stärker zugenommen als der HUGO BOSS-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie HUGO BOSS

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,04 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,11 Prozent zulegen.

Grunddaten der HUGO BOSS-Aktie

Die Börsenbewertung des MDAX-Unternehmens HUGO BOSS beläuft sich aktuell auf 2,488 Mrd. EUR. HUGO BOSS besitzt aktuell ein KGV von 10,00. Der Umsatz von HUGO BOSS belief sich in 2025 auf 4,270 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 3,61 EUR.

Redaktion finanzen.at