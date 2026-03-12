MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HUGO BOSS-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden HUGO BOSS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das HUGO BOSS-Papier bei 33,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das HUGO BOSS-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,025 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.03.2026 auf 35,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,68 EUR wert. Damit wäre die Investition um 8,68 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte HUGO BOSS einen Börsenwert von 2,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at