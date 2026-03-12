HUGO BOSS Aktie

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

Lohnende HUGO BOSS-Anlage? 12.03.2026 10:03:19

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HUGO BOSS-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden HUGO BOSS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das HUGO BOSS-Papier bei 33,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das HUGO BOSS-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,025 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.03.2026 auf 35,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,68 EUR wert. Damit wäre die Investition um 8,68 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte HUGO BOSS einen Börsenwert von 2,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

Analysen zu HUGO BOSS AG

12.03.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
11.03.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
10.03.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10.03.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

HUGO BOSS AG 36,36 0,19% HUGO BOSS AG

