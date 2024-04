MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HUGO BOSS-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in HUGO BOSS-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem HUGO BOSS-Papier an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 98,58 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 101,440 HUGO BOSS-Aktien im Depot. Die gehaltenen HUGO BOSS-Aktien wären am 17.04.2024 4 974,64 EUR wert, da der Schlussstand 49,04 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -50,25 Prozent.

Am Markt war HUGO BOSS jüngst 3,36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at