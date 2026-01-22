HUGO BOSS Aktie

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

Profitable HUGO BOSS-Investition? 22.01.2026 10:03:51

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HUGO BOSS-Investment von vor 10 Jahren verloren

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HUGO BOSS-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HUGO BOSS-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem HUGO BOSS-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,81 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 141,223 HUGO BOSS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 34,19 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 828,41 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 51,72 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte HUGO BOSS einen Börsenwert von 2,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

