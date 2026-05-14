HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

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HUGO BOSS-Investmentbeispiel 14.05.2026 10:03:37

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HUGO BOSS-Investment von vor 10 Jahren verloren

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HUGO BOSS-Investment von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in HUGO BOSS-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 10 Jahren wurde die HUGO BOSS-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 55,71 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das HUGO BOSS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,795 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 35,47 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 63,67 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,33 Prozent verringert.

HUGO BOSS wurde am Markt mit 2,48 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com

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