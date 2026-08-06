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WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

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HUGO BOSS-Investment 06.08.2026 10:03:55

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren verloren

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in HUGO BOSS-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde die HUGO BOSS-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das HUGO BOSS-Papier bei 56,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das HUGO BOSS-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,781 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 38,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,76 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 32,24 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte HUGO BOSS einen Börsenwert von 2,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com

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