MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen HUGO BOSS-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades HUGO BOSS-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 68,86 EUR. Bei einem HUGO BOSS-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,452 HUGO BOSS-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.09.2026 55,11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,95 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,89 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von HUGO BOSS bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at