MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HUGO BOSS-Aktie Anlegern gebracht.

Am 02.07.2021 wurde die HUGO BOSS-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren HUGO BOSS-Anteile an diesem Tag 46,77 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 21,381 HUGO BOSS-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 807,78 EUR, da sich der Wert eines HUGO BOSS-Papiers am 01.07.2026 auf 37,78 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 19,22 Prozent.

Der Börsenwert von HUGO BOSS belief sich zuletzt auf 2,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at