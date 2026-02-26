HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|HUGO BOSS-Anlage im Blick
|
26.02.2026 10:03:25
MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor einem Jahr verloren
Am 26.02.2025 wurde die HUGO BOSS-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45,40 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HUGO BOSS-Aktie investiert, befänden sich nun 22,026 HUGO BOSS-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HUGO BOSS-Papiers auf 37,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 821,59 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,84 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von HUGO BOSS bezifferte sich zuletzt auf 2,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
