HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|HUGO BOSS-Investition im Blick
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19.03.2026 10:04:12
MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
HUGO BOSS-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 57,94 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HUGO BOSS-Aktie investiert, befänden sich nun 17,259 HUGO BOSS-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.03.2026 auf 37,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 638,59 EUR wert. Mit einer Performance von -36,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war HUGO BOSS zuletzt 2,55 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com